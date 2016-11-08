Наблюдателям ОБСЕ сегодня ограничили доступ к участкам разведения Первомайск-Золотое

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск-Золотое, Станица Луганская, Петровское-Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ. Доступ миссии на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут выполнять их частичный мониторинг", - сказано в сообщении.

В ОБСЕ также отметили, что СММ готова наблюдать, однако миссии нужен доступ и гарантия безопасности.

"СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирования", - отметили в пресс-службе миссии.