Наблюдателям ОБСЕ сегодня ограничили доступ к участкам разведения Первомайск-Золотое
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила об ограничении доступа к участкам разведения сил и средств на Донбассе, так как стороны не смогли гарантировать наблюдателям безопасность. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook, передает УНН.
"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск-Золотое, Станица Луганская, Петровское-Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли обеспечить безопасность СММ. Доступ миссии на всех трех участках разведения остается ограниченным, однако наблюдатели могут выполнять их частичный мониторинг", - сказано в сообщении.
В ОБСЕ также отметили, что СММ готова наблюдать, однако миссии нужен доступ и гарантия безопасности.
"СЦКК должна способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа координировать разминирования", - отметили в пресс-службе миссии.