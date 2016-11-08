Спостерігачам ОБСЄ сьогодні обмежили доступ до ділянок розведення Первомайськ-Золоте
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила про обмеження доступу до ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, так як сторони не змогли гарантувати спостерігачам безпеку. Про це повідомляє прес-служба місії в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянок розведення Первомайськ-Золоте, Станиця Луганська, Петрівське-Богданівка - ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ. Доступ місії на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим, однак спостерігачі можуть виконувати їх частковий моніторинг", - сказано в повідомленні.
В ОБСЄ також наголосили на тому, що СММ готова спостерігати, однак місії потрібен доступ і гарантія безпеки.
"СЦКК повинен сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу, координувати розмінування", - зазначили у прес-службі місії.