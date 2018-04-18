Спортивный директор "Шальке" назвал самый большой недостаток в игре Коноплянки

"Мы все знаем, что Коноплянка - выдающийся футболист. Он это в очередной раз доказал в поединке против "Боруссии". Мастерство Коноплянки говорит само за себя. Но у него по-прежнему есть солидный недостаток в работе на оборону", - сказал Хайдель.

Заметим, что сегодня у Коноплянки будет шанс выйти в финал Кубка Германии в случае победы над "Айнтрахт" из Франкфурта.

Как сообщал УНН, в "рурском дерби" Коноплянка голом помог "Шальке" выиграть у "Боруссии" Ярмоленко.