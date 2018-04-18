Спортивный директор "Шальке" назвал самый большой недостаток в игре Коноплянки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Спортивный директор гельзенкирхенского "Шальке" Кристиан Хайдель поделился мыслями по поводу выступлений украинского вингера "кобальтовых" Евгения Коноплянки, информирует УНН со ссылкой на Ruhr Nachrichten.
"Мы все знаем, что Коноплянка - выдающийся футболист. Он это в очередной раз доказал в поединке против "Боруссии". Мастерство Коноплянки говорит само за себя. Но у него по-прежнему есть солидный недостаток в работе на оборону", - сказал Хайдель.
Заметим, что сегодня у Коноплянки будет шанс выйти в финал Кубка Германии в случае победы над "Айнтрахт" из Франкфурта.
Как сообщал УНН, в "рурском дерби" Коноплянка голом помог "Шальке" выиграть у "Боруссии" Ярмоленко.