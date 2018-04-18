Спортивний директор "Шальке" назвав найбільший недолік у грі Коноплянки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Спортивний директор гельзенкірхенського "Шальке" Крістіан Хайдель поділився думками з приводу виступів українського вінгера "кобальтових" Євгена Коноплянки, інформує УНН з посиланням на Ruhr Nachrichten.
“Ми всі знаємо, що Коноплянка — видатний футболіст. Він це в черговий раз довів в поєдинку проти „Борусії“. Майстерність Коноплянки говорить сама за себе. Але у нього як і раніше є солідний недолік в роботі на оборону”, — сказав Хайдель.
Зауважимо, що сьогодні у Коноплянки буде шанс вийти у фінал Кубку Німеччини у випадку перемоги над “Айнтрахтом” з Франкфурта.
Як повідомляв УНН, у “рурському дербі” Коноплянка голом допоміг “Шальке” виграти “Борусію” Ярмоленка.