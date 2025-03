Соединенные Штаты сегодня объединят в Иерусалиме генконсульство с посольством

“4 марта 2019 года генеральное консульство США в Иерусалиме будет объединено с посольством США в Иерусалиме. Будет создана единая дипломатическая миссия”, — говорится в документе.

В ведомстве подчеркивают, что это решение не означает какую-либо смену внешнеполитического курса США. “Это не означает изменения политики США по Иерусалиму, Западному берегу (реки Иордан) или сектору Газа. Как заявлял президент, Соединенные Штаты и дальше не будут занимать позиции по вопросу об окончательном статусе, в том числе и по вопросу разграничительных линий и границ”, — отмечается в сообщении.

В октябре 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео заявил о планах Вашингтона объединить два ведомства. По его словам, в американском посольстве в Иерусалиме будет создан новый отдел по палестинским вопросам.

On March 4, 2019, U.S. Consulate General Jerusalem will merge into @usembassyjlm to form a single diplomatic mission. There will be complete continuity of U.S. diplomatic activity and consular services during and after the merger. pic.twitter.com/GjWmytgdw7

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 4 березня 2019 р.

Как отмечал УНН, европейские государства должны отреагировать на незаконные действия Израиля и оценить степень его приверженности мирному процессу. Об этом, как передает агентство Wafa, заявил в воскресенье, 24 февраля, президент Государства Палестина Махмуд Аббас, выступая на открытии первого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Европейского союза в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх.