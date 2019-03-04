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Сполучені Штати сьогодні об'єднають у Єрусалимі генконсульство з посольством

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. США 4 березня об’єднають в єдине відомство своє генеральне консульство в Єрусалимі, яке обслуговує палестинців, зі своїм новим посольством в Ізраїлі. Про це йдеться в поширеній в неділю заяві заступника керівника прес-служби Держдепартаменту США Роберта Палладіно, повідомляє УНН.

“4 березня 2019 року генеральне консульство США в Єрусалимі буде об’єднано з посольством США в Єрусалимі. Буде створена єдина дипломатична місія”, — йдеться в документі.

У відомстві підкреслюють, що це рішення не означає будь-яку зміну зовнішньополітичного курсу США. “Це не означає зміни політики США по Єрусалиму, Західному березі (ріки Йордан) або сектору Гази. Як заявляв президент, Сполучені Штати і далі не будуть займати позиції з питання про остаточний статус, в тому числі і з питання розмежувальних ліній і меж”, — відзначається в повідомленні.

У жовтні 2018 року держсекретар США Майкл Помпео заявив про плани Вашингтона об’єднати два відомства. За його словами, в американському посольстві в Єрусалимі буде створено новий відділ з палестинських питань.

On March 4, 2019, U.S. Consulate General Jerusalem will merge into @usembassyjlm to form a single diplomatic mission. There will be complete continuity of U.S. diplomatic activity and consular services during and after the merger. pic.twitter.com/GjWmytgdw7

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 4 березня 2019 р.

Як зазначав УНН, європейські держави повинні відреагувати на незаконні дії Ізраїлю і оцінити ступінь його прихильності мирному процесу. Про це, як передає агентство Wafa, заявив у неділю, 24 лютого, президент Держави Палестина Махмуд Аббас, виступаючи на відкритті першого саміту Ліги арабських держав (ЛАГ) і Європейського союзу в єгипетському курортному місті Шарм-еш-Шейх.

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