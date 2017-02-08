Список кандидатов на должности судей ВСУ обнародуют до конца недели

"Мы заканчиваем сейчас процедуры после специальной проверки допуска к квалификационному оцениванию. У нас это происходило в понедельник и во вторник. Фактически к концу недели мы эту процедуру должны пройти. Пятница - это резервный день", - отметил А.Козлов.

Он также отметил, что 16 февраля будет проводиться письменное тестирование. После того, 21 февраля, состоится написание практической задачи по результатам письменного тестирования.

"Кандидаты должны будут написать модельное судебное решение с мотивировочной и резолютивной частью. После того, дата пока еще не установлена, но не думаю, что это займет много времени, мы перейдем к тестированию морально-психологических качеств и общих способностей кандидатов", - сообщил член ВККС.

Далее, по словами А.Козлова, кандидатов ожидает собеседование.

Как сообщал УНН, кандидаты на должности судей ВСУ будут сдавать тесты в феврале.