Список кандидатів на посади суддів ВСУ оприлюднять до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України обіцяють до кінця тижня оприлюднити список кандидатів до Верховного Суду, які пройшли спеціальну перевірку і будуть допущені до письмового тестування. Про це під час круглого столу заявив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Козлов, передає УНН.
“Ми закінчуємо зараз процедури після спеціальної перевірки допуску до кваліфікаційного оцінювання. У нас це відбувалося у понеділок і у вівторок. Фактично до кінця тижня ми цю процедуру мусимо пройти. П’ятниця — це резервний день”, — зазначив А.Козлов.
Він також зазначив, що 16 лютого буде проводитися письмове тестування. Після того, 21 лютого, відбудеться написання практичного завдання за результатами письмового тестування.
“Кандидати муситимуть написати модельне судове рішення із мотивувальною та резолютивною частиною. Після того, дата ще поки не встановлена, але не думаю, що це займе багато часу, ми перейдемо до тестування морально-психологічних якостей і загальних здібностей кандидатів”, — повідомив член ВККС.
Далі, за словамиА.Козлова, на кандидатів очікує співбесіда.
Як повідомляв УНН, кандидати на посади суддів ВСУ складатимуть тести у лютому.