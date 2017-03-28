Спикер германского бундестага обвинил Анкару в путче против демократии

Н.Ламмерт заявил, что действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого правительства — это “превращение несомненно хрупкого, но демократического порядка в авторитарную систему”.

По словам спикера бундестага, после неудавшегося путча в Турции Р.Эрдоган систематически ломает политическую систему страны, чем “подрывает конституционный порядок”.

“Вторая попытка путча грозит стать успешной”, — считает Н.Ламмерт.

Он также раскритиковал “как примечательное, так и непонятное согласие парламента на лишение себя власти”. Это “беспрецедентное событие новейшей истории”, отметил глава бундестага.

Проанонсированный Р.Эрдоганом второй референдум относительно судьбы переговоров о вступлении Турции в ЕС Н.Ламмерт назвал “несущественным”, так как реализация конституционной реформы уже будет обозначать “демонстративное отворачивание от европейской цивилизации”.

Как сообщал УНН, со вчерашнего дня началось голосование граждан Турции, проживающих за рубежом, на референдуме о конституционных изменениях, предусматривающих значительное расширение полномочий президента страны. Турецкая диаспора сможет отдавать свои голоса до 9 апреля. В самой Турции референдум состоится 16 апреля.

Ранее Р.Эрдоган высказался за проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз.