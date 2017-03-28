Спікер німецького бундестагу звинуватив Анкару в путчі проти демократії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Спікер парламенту ФРН Норберт Ламмерт звинуватив офіційну Анкару в путчі проти демократії. Так він прокоментував початок голосування турецької діаспори на референдумі щодо внесення змін до конституції Туреччини, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Н.Ламмерт заявив, що дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і турецького уряду — це “перетворення безумовно крихкого, але демократичного порядку на авторитарну систему”.
За словами спікера бундестагу, після невдалого путчу в Туреччині Р.Ердоган систематично ламає політичну систему країни, чим “підриває конституційний лад”.
“Друга спроба путчу загрожує стати успішною”, — вважає Н.Ламмерт.
Він також розкритикував “як примітну, так і незрозумілу згоду парламенту на позбавлення себе влади”. Це “безпрецедентна подія новітньої історії”, зазначив глава бундестагу.
Проанонсований Р.Ердоганом другий референдум щодо долі переговорів про вступ Туреччини до ЄС Н.Ламмерт назвав “несуттєвим”, оскільки реалізація конституційної реформи вже буде означати “демонстративне відвертання від європейської цивілізації”.
Як повідомляв УНН, з учорашнього дня розпочалося голосування громадян Туреччини, які проживають за кордоном, на референдумі щодо конституційних змін, що передбачають значне розширення повноважень президента країни. Турецька діаспора зможе віддавати свої голоси до 9 квітня. У самій Туреччині референдум відбудеться 16 квітня.
Раніше Р.Ердоган висловився за проведення референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу.