Спецназ "Альфа" СБУ ликвидировал более 1800 оккупантов за неделю
Киев • УНН
Операторы FPV-дронов СБУ нанесли значительные потери врагу и обнародовали видео ударов. За последнюю неделю спецназовцы вывели из строя 1834 оккупантов.
Операторы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины продолжают демонстрировать высокую эффективность в применении FPV-дронов, нанося значительные потери противнику. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
По данным службы, только за последнюю неделю спецназовцы перевели в статус "200/300" 1834 российских оккупантов.
В СБУ отмечают, что такие результаты являются следствием системной работы и высокого мастерства операторов.
Каждая подборка их работы - это еще одно подтверждение мастерства наших пилотов
Также обнародовано очередное видео с точными ударами по вражеской пехоте.
В СБУ призывают желающих присоединяться к подразделению, подчеркивая, что для этого нужны мотивация и готовность действовать.
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на военного преступника рф, который организовал целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Покровска. Преступником является командир 439-й бригады анатолий лапандин.