Спецпризначенці "Альфа" СБУ ліквідували понад 1800 окупантів за тиждень

$43.9650.50
ukenru
21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.4м/с
69%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21 березня, 08:34 • 6988 перегляди
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12195 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19528 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5138 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6550 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19597 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21657 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78289 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50095 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48239 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Роберт Фіцо
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6664 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18229 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18532 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22587 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20685 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Опалення

Спецпризначенці "Альфа" СБУ ліквідували понад 1800 окупантів за тиждень

Київ • УНН

 • 4002 перегляди

Оператори FPV-дронів СБУ завдали значних втрат ворогу та оприлюднили відео ударів. За останній тиждень спецпризначенці вивели з ладу 1834 окупантів.

Спецпризначенці "Альфа" СБУ ліквідували понад 1800 окупантів за тиждень

Оператори Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України продовжують демонструвати високу ефективність у застосуванні FPV-дронів, завдаючи значних втрат противнику. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними служби, лише за останній тиждень спецпризначенці перевели у статус "200/300" 1834 російських окупантів.

У СБУ зазначають, що такі результати є наслідком системної роботи та високої майстерності операторів.

Кожна підбірка їхньої роботи - це ще одне підтвердження майстерності наших пілотів

- йдеться у повідомленні.

Також оприлюднено чергове відео з точними ударами по ворожій піхоті.

У СБУ закликають охочих долучатися до підрозділу, наголошуючи, що для цього потрібні мотивація та готовність діяти.

Нагадаємо

Служба безпеки України зібрала доказову базу на воєнного злочинця рф, який організував цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури Покровська. Злочинцем є командир 439-ї бригади анатолій лапандін.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Служба безпеки України