Спецпризначенці "Альфа" СБУ ліквідували понад 1800 окупантів за тиждень
Київ • УНН
Оператори FPV-дронів СБУ завдали значних втрат ворогу та оприлюднили відео ударів. За останній тиждень спецпризначенці вивели з ладу 1834 окупантів.
Оператори Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України продовжують демонструвати високу ефективність у застосуванні FPV-дронів, завдаючи значних втрат противнику. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними служби, лише за останній тиждень спецпризначенці перевели у статус "200/300" 1834 російських окупантів.
У СБУ зазначають, що такі результати є наслідком системної роботи та високої майстерності операторів.
Кожна підбірка їхньої роботи - це ще одне підтвердження майстерності наших пілотів
Також оприлюднено чергове відео з точними ударами по ворожій піхоті.
У СБУ закликають охочих долучатися до підрозділу, наголошуючи, що для цього потрібні мотивація та готовність діяти.
Нагадаємо
Служба безпеки України зібрала доказову базу на воєнного злочинця рф, який організував цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури Покровська. Злочинцем є командир 439-ї бригади анатолій лапандін.