Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС, радиационная ситуация под контролем - Минприроды
Киев • УНН
Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия удара российского дрона по ЧАЭС, привлечено 20 единиц техники и 84 работника. Радиационный фон в норме, ситуация контролируется через 39 пунктов мониторинга.
Специалисты ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий атаки российского дрона на Чернобыльскую атомную электростанцию. Радиационная ситуация находится под контролем. Об этом сообщает Минприроды, пишет УНН.
По состоянию на 16:00 15 февраля верхолазы осуществляют работы по частичному вскрытию конструкций Арки НБК и заполнению пустот огнетушащими веществами под кровлей здания. К месту привлечено 20 единиц техники и 84 работников ГСЧС. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено,
Детали
Отмечается, что радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно.
Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем.
Напомним
14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.
Также в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.