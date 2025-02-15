Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС, радіаційна ситуація під контролем - Міндовкілля
Київ • УНН
Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки удару російського дрона по ЧАЕС, залучено 20 одиниць техніки та 84 працівників. Радіаційний фон у нормі, ситуація контролюється через 39 пунктів моніторингу.
Фахівці ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки російського дрона на Чорнобильську атомну електростанцію. Радіаційна ситуація перебуває під контролем. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.
Станом на 16:00 15 лютого верхолази здійснюють роботи з часткового розкривання конструкцій Арки НБК та заповнення пустот вогнегасними речовинами під покрівлею будівлі. До місця залучено 20 одиниць техніки та 84 працівників ДСНС. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено,
Деталі
Зазначається, що радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.
Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо
14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.
Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.