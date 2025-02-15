Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС, радіаційна ситуація під контролем - Міндовкілля

Фахівці ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки російського дрона на Чорнобильську атомну електростанцію. Радіаційна ситуація перебуває під контролем. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Станом на 16:00 15 лютого верхолази здійснюють роботи з часткового розкривання конструкцій Арки НБК та заповнення пустот вогнегасними речовинами під покрівлею будівлі. До місця залучено 20 одиниць техніки та 84 працівників ДСНС. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено,