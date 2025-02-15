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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123618 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183228 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147596 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139032 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117453 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108069 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102996 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142441 перегляди

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Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС, радіаційна ситуація під контролем - Міндовкілля

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС, радіаційна ситуація під контролем - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 55344 перегляди

Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки удару російського дрона по ЧАЕС, залучено 20 одиниць техніки та 84 працівників. Радіаційний фон у нормі, ситуація контролюється через 39 пунктів моніторингу.

Фахівці ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки російського дрона на Чорнобильську атомну електростанцію. Радіаційна ситуація перебуває під контролем. Про це повідомляє Міндовкілля, пише УНН.

Станом на 16:00 15 лютого верхолази здійснюють роботи з часткового розкривання конструкцій Арки НБК та заповнення пустот вогнегасними речовинами під покрівлею будівлі. До місця залучено 20 одиниць техніки та 84 працівників ДСНС. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.

Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо

14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС.

Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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