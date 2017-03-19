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SpaceX планирует повторно запустить в космос ракету-носитель в конце марта

SpaceX планирует повторно запустить в космос ракету-носитель в конце марта

Киев • УНН

 • 17571 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Компания SpaceX планирует уже в этом марта впервые в истории запустить в космос ракету-носитель, которая уже использовалась. Об этом сообщает Spaceflight Now, передает УНН.

Так, по данным ресурса, запуск первой степени ракеты-носителя Falcon 9, которая уже побывала в космосе, был намечен на 27 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Но пуск может быть отложен на несколько дней из-за отсрочки с запуском спутника EchoStar-23.

Ракета Falcon 9 стартовала с коммерческим телекоммуникационным спутником EchoStar 16 марта. Поскольку 14 марта попытка запуска была отложена из-за сильного ветра.

EchoStar-23 предназначен для телевещания на территории Южной Америки. Его запуск был запланирован на 2016 год, но отложен из-за взрыва Falcon 9 во время предстартовых испытаний.

Напомним, отмечается, что запуск прошел по плану, спутник связи успешно отделился от ракеты на геостационарной орбите.

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