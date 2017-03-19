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SpaceX планує повторно запустити в космос ракету-носій наприкінці березня

SpaceX планує повторно запустити в космос ракету-носій наприкінці березня

Київ • УНН

 • 17571 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Компанія SpaceX планує вже цього березня вперше в історії запустити в космос ракету-носій, що вже використовувалася. Про це повідомляє Spaceflight Now, передає УНН.

Так, за даними ресурсу, запуск першої ступені ракети-носія Falcon 9, що вже побувала в космосі, був намічений на 27 березня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Але пуск може бути відкладений на кілька днів через відстрочку із запуском супутника EchoStar-23.

Ракета Falcon 9 стартувала з комерційним телекомунікаційним супутником EchoStar 16 березня. Оскільки 14 березня спроба запуску була відкладена через сильний вітер.

EchoStar-23 призначений для телемовлення на території Південної Америки. Його запуск був запланований на 2016 рік, але відкладений через вибух Falcon 9 під час передстартових випробувань.

Нагадаємо, відзначається, що запуск пройшов згідно з планом, супутник зв’язку успішно відокремився від ракети на геостаціонарній орбіті.

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