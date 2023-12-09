Совет ЕС на следующем заседании обсудит обязательства по безопасности перед Украиной - Боррель
Киев • УНН
Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам будет посвящено обязательствам ЕС по безопасности и предложениям по укреплению украинской армии после масштабных ракетных ударов, нанесенных россией.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам будут говорить о безопасностных обязательствах перед Украиной и усилении Сил обороны. Об этом Боррель написал в соцсети X, сообщает УНН.
Детали
Жозеп Боррель отметил, что россия накануне нанесла крупнейший за два месяца ракетный удар по украинским городам. Поэтому, по его словам, необходимо укреплять вооруженные силы Украины, включая системы ПВО.
На следующем заседании Совета ЕС мы обсудим обязательства ЕС в сфере безопасности, и на столе будут лежать предложения по увеличению нашего вклада в военный потенциал Украины
Напомним
Офис Президента начал первый раунд консультаций с Европейским союзом, относительно коллективных гарантий безопасности ЕС.
Гарантии безопасности для Украины включают девять обязательств со стороны Европейского Союза. Речь идет, в частности, о помощи военной техникой, обучении украинских бойцов и сотрудничестве с украинским ОПК.
Совет ЕС на следующем заседании обсудит обязательства по безопасности перед Украиной - Боррель
Следующее заседание Совета ЕС по иностранным делам будет посвящено обязательствам ЕС по безопасности и предложениям по укреплению украинской армии после масштабных ракетных ударов, нанесенных россией.
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