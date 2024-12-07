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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сотни тысяч британцев и ирландцев остались без света из-за шторма

Сотни тысяч британцев и ирландцев остались без света из-за шторма

Киев  •  УНН

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Мощный шторм Дарра накрыл Великобританию и Ирландию, оставив без электроэнергии более 400 тысяч потребителей. Из-за опасных порывов ветра до 130 км/ч отменены массовые мероприятия и футбольные матчи.

Великобританию и Ирландию охватил сильный шторм, более сотни тысяч человек осталось без света, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Миллионы людей в Великобритании и Ирландии попросили остаться дома в связи с непогодой.

Из-за шторма Дарра в Ирландии почти 400 000 потребителей остались без света.

Метеорологическая служба ожидает, что порывы вокруг побережья Северной Ирландии будут достигать скорости около 130 км/ч.

Шторм Дара - четвертый названный шторм сезона после Эшли, Берта и Конала.

Около трех миллионов человек в некоторых частях Уэльса и юго-западной Англии получили чрезвычайное уведомление от правительства.

Из-за непогоды отменили мерсисайдское дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем".

Также, временно закрыли рождественскую ярмарку Ливерпуля.

Организаторы сообщили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности торговцев и посетителей.

"Мы приносим извинения за любые неудобства, которые это может вызвать. Наш приоритет номер один - это безопасность, и мы хотим, чтобы люди весело и безопасно посетили", - говорится в заявлении организаторов.

Напомним

Шторм Берт принес в Британию 80% месячной нормы осадков и ветер до 132 км/ч. Стихия вызвала наводнения, гибель 5 человек, отмену авиарейсов и оставила тысячи домов без электричества.

Алина Волянская

Алина Волянская

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