Седьмой сезон "Игры престолов" выйдет в конце марта 2017

Официального подтверждения данной информации пока не поступало, однако эксперты утверждают, что такое развитие событий очень вероятно. Как известно, сейчас съемочная группа "Игры престолов" активно занимается постановкой ключевых сцен из новых эпизодов, что подтверждают последние снимки папарацци из Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились спойлеры седьмого сезона "Игры престолов"

Ранее создатели культового сериала заявляли, что из-за большого объема зимних сцен в 7 сезоне, премьера будет перенесена на июнь следующего года. При этом предыдущие 6 блоков были представлены именно весной.

Как сообщал УНН, стал известен сюжет нового сезона "Игры престолов".