Сьомий сезон “Гри престолів” вийде в кінці березня 2017 року

Офіційного підтвердження даної інформації поки не надходило, однак експерти стверджують, що такий розвиток подій дуже ймовірний. Як відомо, зараз знімальна група “Гри престолів” активно займається постановкою ключових сцен з нових епізодів, що підтверджують останні знімки папараці з Іспанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Появилися спойлери сьомого сезону “Гри престолів”

Раніше творці культового серіалу заявляли, що через великий об’єм зимових сцен в 7 сезоні, прем’єра буде перенесена на червень наступного року. При цьому попередні 6 блоків були презентовані саме навесні.

Як повідомляв УНН, став відомий сюжет нового сезону “Гри престолів”.