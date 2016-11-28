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Сьомий сезон “Гри престолів” вийде в кінці березня 2017 року

Київ • УНН

 • 9734 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У присвяченому проекту “Гра престолів” Instagram, з’явився фан-постер з “традиційною” датою виходу на екрани продовження культової телеепопеї. Якщо вірити публікації, то показ першого епізоду черговий на каналі HBO відбудеться вже 30 березня 2017 року, передає УНН.

Сьомий сезон “Гри престолів” вийде в кінці березня 2017 року

Офіційного підтвердження даної інформації поки не надходило, однак експерти стверджують, що такий розвиток подій дуже ймовірний. Як відомо, зараз знімальна група “Гри престолів” активно займається постановкою ключових сцен з нових епізодів, що підтверджують останні знімки папараці з Іспанії.

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Раніше творці культового серіалу заявляли, що через великий об’єм зимових сцен в 7 сезоні, прем’єра буде перенесена на червень наступного року. При цьому попередні 6 блоків були презентовані саме навесні.

Як повідомляв УНН, став відомий сюжет нового сезону “Гри престолів”.

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