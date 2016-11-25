Сегодня еврокомиссар В.Андриукаитис посетит Киев

"25 ноября Киев посетит Еврокомиссар по вопросам здоровья и пищевой безопасности Витенис Андриукаитис", - сказано в сообщении.

Во время рабочего визита В.Андриукаитис встретится с министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым, заместителями министра здравоохранения, также посетит химические и агрономические лаборатории и объекты.