Сьогодні єврокомісар В.Андріукаітіс відвідає Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, 25 листопада єврокомісар з питань здоров’я та харчової безпеки Вітеніс Андріукаітіс відвідає Київ з робочим візитом. Про це УНН повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні.
"25 листопада Київ відвідає Єврокомісар з питань здоров’я та харчової безпеки Вітеніс Андріукаітіс", - сказано в повідомленні.
Під час робочого візиту В.Андріукаітіс зустрінеться з міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим, заступниками міністра охорони здоров’я, також відвідає хімічні та агрономічні лабораторії та об’єкти.