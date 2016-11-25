Сьогодні єврокомісар В.Андріукаітіс відвідає Київ

"25 листопада Київ відвідає Єврокомісар з питань здоров’я та харчової безпеки Вітеніс Андріукаітіс", - сказано в повідомленні.

Під час робочого візиту В.Андріукаітіс зустрінеться з міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим, заступниками міністра охорони здоров’я, також відвідає хімічні та агрономічні лабораторії та об’єкти.