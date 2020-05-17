Сегодня отмечают Всемирный день памяти жертв СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается, в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная лента, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилт, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, которые ушли из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к одежде красные ленточки.

Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет 37 млн человек (на 2017 год), инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 млн человек.

Сегодня, в третье воскресенье мая, люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от СПИДа. Активисты движения против распространения ВИЧ проводят лекции и другие просветительские мероприятия, направленные на то, чтобы предупредить людей о риске инфицирования и научить их избегать опасности. Также проводится немало памятных и благотворительных акций по всему миру.

Напомним, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.