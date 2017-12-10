Сегодня отмечают Международный день прав человека

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 743 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14207 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94078 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109328 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129698 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106251 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107958 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113194 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117412 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сегодня отмечают Международный день прав человека

Сегодня отмечают Международный день прав человека

Киев  •  УНН

 • 35799 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека, передает УНН.

Отмечать этот день начали в 1950 году после того, как Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года как День прав человека.

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Цель провозглашения Деня прав человека - привлечение внимания "людей во всем мире" ко Всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов.

Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

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Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на более 400 языков и диалектов, что свидетельствует о ее универсальном характере и масштабах ее распространения.

К слову, в 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Впервые она была вручена в 1968 году.

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