Сегодня отмечают Международный день прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ежегодно 10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day). Именно в этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - первый универсальный международный акт по правам человека, передает УНН.
Отмечать этот день начали в 1950 году после того, как Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года как День прав человека.
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Цель провозглашения Деня прав человека - привлечение внимания "людей во всем мире" ко Всеобщей декларации прав человека как к общему идеалу для всех людей и народов.
Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.
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Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, переведенный на более 400 языков и диалектов, что свидетельствует о ее универсальном характере и масштабах ее распространения.
К слову, в 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет в годовщину провозглашения Всеобщей декларации прав человека. Впервые она была вручена в 1968 году.
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