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Сьогодні відзначають Міжнародний день прав людини

Сьогодні відзначають Міжнародний день прав людини

Київ • УНН

 • 35804 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший універсальний міжнародний акт з прав людини, передає УНН.

Відзначати цей день почали у 1950 році після того, як Генеральна Асамблея прийняла резолюцію 423 (V), що закликає всі держави і зацікавлені організації встановити 10 грудня кожного року як День прав людини.

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Метою проголошення Деня прав людини - привернення уваги "людей у всьому світі" до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів.

Загальна декларація прав людини включає в себе широкий перелік політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав.

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Вона внесена до Книги рекордів Гіннесса як документ, перекладений на понад 400 мов і діалектів, що свідчить про її універсальний характер і масштаби її поширення.

До слова, у 1966 році було засновано премію ООН у галузі прав людини, якою нагороджуються ті, хто вніс видатний внесок у справу заохочення та захисту прав людини. Ця премія присуджується раз на п'ять років у річницю проголошення Загальної декларації прав людини. Вперше вона була вручена в 1968 році.

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