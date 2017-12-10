Сьогодні відзначають Міжнародний день прав людини

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Щороку 10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day). Саме у цей день в 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини - перший універсальний міжнародний акт з прав людини, передає УНН.