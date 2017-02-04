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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидается неустойчивая влажная погода

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. В субботу умеренные осадки, дождь и мокрый снег, выпадут в восточной части Украины и в большинстве областей Левобережья, на остальной территории осадки преимущественно небольшие, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается неустойчивая влажная погода

В большинстве областей местами гололед, на дорогах гололедица.

Ночью и утром вероятные туманы, видимость в туманах 300-500 метров.

Температура воздуха ожидается ночью от + 2 ° тепла до -5 ° мороза.

Днем 0-3 ° градуса мороза, на востоке до + 2 + 4 ° градусов тепла.

Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.

Украинские Национальные Новости

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