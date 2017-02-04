Сьогодні в Україні очікується нестійка волога погода
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У суботу помірні опади, дощ та мокрий сніг, випадуть у східній частині України та у більшості областей Лівобережжя, на решті території опади переважно невеликі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У більшості областей місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вночі та вранці ймовірні тумани, видимість у туманах 300-500 метрів.
Температура повітря очікується вночі від +2° тепла до −5° морозу.
Вдень 0-3° градуси морозу, на сході до +2+4° градусів тепла.
Вітер в Україні західний, 5-10 м/с.