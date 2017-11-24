Сегодня в Украине ожидается морозная погода

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября в Украине ожидается морозная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 2-8 градусов мороза, на востоке и северо-востоке -5-10 градусов. Днем в западных областях до 4-11 градусов выше нуля, на остальной территории 0-5 тепла, на востоке 0-4 градуса мороза. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в восточных областях пройдет небольшой снег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.