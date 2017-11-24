Сьогодні в Україні очікується морозна погода

В Україні місцями на дорогах ожеледиця.

У західних областях - без опадів. Вночі близько нуля, вдень 4-11 градусів тепла.

У північних областях - без опадів. Температура повітря вночі 3-8 морозу, вдень 0-4 градуси тепла.

У східних областях пройде невеликий сніг. Температура повітря 4-10 градусів морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла.

У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-8 морозу, вдень 0-4 градуси вище нуля.

На півдні України - без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-6 градусів вище нуля.

Вітер в Україні південно-східний, 5-10 метрів за секунду.