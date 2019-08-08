Сегодня в Украине до 31 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине в четверг, 8 августа, пройдут дожди, местами с грозами. Воздух днем прогреется до 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"8 августа в западных, днем также в северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, в Карпатах, восточных и Запорожской областях местами 10-14°; днем 26-31°, в западной части местами 23-25°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.