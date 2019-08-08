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Сьогодні в Україні до 31 градуса тепла

Сьогодні в Україні до 31 градуса тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні у четвер, 8 серпня, пройдуть дощі, місцями з грозами. Повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"8 серпня у західних, вдень також і в північних та більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, посилення вітру до 15-20 м/с, в окремих районах град; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, в Карпатах, східних та Запорізькій областях місцями 10-14°; вдень 26-31°, у західній частині подекуди 23-25°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.

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