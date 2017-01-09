Сегодня в Украине ожидается мороз и местами метели
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, ожидается до 12 градусов мороза и местами метели, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Временами снег, в восточных областях местами с дождем, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром сильный снег, местами метели.
Температура ночью -11-16 С °, на Правобережье местами -17-21 С °, днем -7-12 С °, на Полтавщине и Днепропетровщине 1-6 С °. В восточных областях, Крыму и местами в Приазовье в течение суток 0-5 С °.
В восточных областях и Приазовье гололед, местами туман. На дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м / с.