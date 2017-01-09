Сьогодні в Україні очікується мороз та місцями хуртовини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Завтра в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями, очікується до 12 градусів морозу та місцями хуртовини, передає УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Часом сніг, у східних областях подекуди з дощем, в Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці сильний сніг; місцями хуртовини.
Температура вночі становитиме −11-16 С°, на Правобережжі місцями −17-21 С°, вдень −7-12 С°, на Полтавщині та Дніпропетровщині −1-6 С°. У східних областях, Криму та місцями у Приазов’ї протягом доби 0-5 С°.
У східних областях та Приазов’ї ожеледь, місцями туман. На дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.