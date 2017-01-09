Сьогодні в Україні очікується мороз та місцями хуртовини

Часом сніг, у східних областях подекуди з дощем, в Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці сильний сніг; місцями хуртовини.

Температура вночі становитиме −11-16 С°, на Правобережжі місцями −17-21 С°, вдень −7-12 С°, на Полтавщині та Дніпропетровщині −1-6 С°. У східних областях, Криму та місцями у Приазов’ї протягом доби 0-5 С°.

У східних областях та Приазов’ї ожеледь, місцями туман. На дорогах країни ожеледиця.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.