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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34845 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 55778 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64223 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67811 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 58018 просмотра

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11:14 • 97272 просмотра

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Сегодня суд в Москве рассмотрит жалобу на продление ареста Сущенко

Сегодня суд в Москве рассмотрит жалобу на продление ареста Сущенко

Киев  •  УНН

 • 7757 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение о продлении ареста задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил адвокат Марк Фейгин, передает УНН.

"В 10.00 (по киевскому времени - ред.) в Мосгорсуде будет рассмотрена моя апелляционная жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко до 30 ноября", - сообщил Фейгин.

Адвокат также напомнил, что дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено.

"Мы ознакомились с 2 томами из десяти. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украине", - добавил он.

Напомним, Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года.

Как сообщал УНН, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

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