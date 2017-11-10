Сегодня суд в Москве рассмотрит жалобу на продление ареста Сущенко

"В 10.00 (по киевскому времени - ред.) в Мосгорсуде будет рассмотрена моя апелляционная жалоба на решение о продлении срока содержания под стражей Романа Сущенко до 30 ноября", - сообщил Фейгин.

Адвокат также напомнил, что дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко завершено.

"Мы ознакомились с 2 томами из десяти. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украине", - добавил он.

Напомним, Сущенко продлен срок содержания под стражей на два месяца, до 30.11.2017 года.

Как сообщал УНН, журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Российское следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже задержанному и арестованному в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.