Сьогодні суд у Москві розгляне скаргу на продовження арешту Сущенку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні Московський міський суд розгляне апеляційну скаргу на рішення про продовження арешту затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"О 10.00 (за київським часом - ред.) в Мосміськсуді буде розглянута моя апеляційна скарга на рішення про продовження терміну утримання під вартою Романа Сущенко до 30 листопада", - повідомив Фейгін.
Адвокат також нагадав, що справу стосовно українського журналіста Романа Сущенко завершено.
"Ми ознайомилися з 2 томами з десяти. За версією ФСБ Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", - додав він.
Нагадаємо, Сущенко продовжено термін тримання під вартою на два місяці, до 30.11.2017 року.
Як повідомляв УНН, журналіста Романа Сущенко затримали в Москві 30 вересня минулого року. Російське слідство пред'явило офіційне звинувачення в шпигунстві затриманому і заарештованому в РФ українського журналіста Роману Сущенко.