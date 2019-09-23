Сегодня осеннее равноденствие

Сегодня Солнце находится под и над горизонтом одинаковое время, то есть день равен ночи. Такое бывает только 2 раза в год - весной и осенью.

У многих народов в разные времена весеннее равноденствие было началом Нового года. Этот момент служит отсчетом для важных событий в разных религиях, в частности в иудаизме (Песах), христианстве (вычисление даты Пасхи), исламе (Навруз) и др. У славян во время осеннего равноденствия отмечали Свадьбу Свечи.

Напомним, 23 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность.