Сьогодні осіннє рівнодення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У день осіннього рівнодення наступає астрономічна осінь. Сьогодні, 23 вересня, Сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу, передає УНН.
Сьогодні Сонце перебуває під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. Таке буває лише 2 рази на рік - навесні і восени.
У багатьох народів у різні часи весняне рівнодення було початком Нового року. Цей момент слугує відліком для важливих подій у різних релігіях, зокрема в іудаїзмі (Песах), християнстві (обчислення дати Великодня), ісламі (Навруз) тощо. У слов'ян під час осіннього рівнодення відзначали Весілля Свічки.
Нагадаємо, 23 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність.