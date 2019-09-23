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Сьогодні осіннє рівнодення

Сьогодні осіннє рівнодення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У день осіннього рівнодення наступає астрономічна осінь. Сьогодні, 23 вересня, Сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу, передає УНН.

Сьогодні Сонце перебуває під і над горизонтом однаковий час, тобто день дорівнює ночі. Таке буває лише 2 рази на рік - навесні і восени.

У багатьох народів у різні часи весняне рівнодення було початком Нового року. Цей момент слугує відліком для важливих подій у різних релігіях, зокрема в іудаїзмі (Песах), християнстві (обчислення дати Великодня), ісламі (Навруз) тощо. У слов'ян під час осіннього рівнодення відзначали Весілля Свічки.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність.

Українські Національні Новини

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