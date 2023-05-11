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Сегодня второй полуфинал Евровидения. Кто поборется за последние 10 путевок в финал

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в английском Ливерпуле состоится второй полуфинал 67-го песенного конкурса Евровидение. За последние 10 путевок в финал поборются представители 16-ти стран, пишет УНН.

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На сцену Ливерпуль-Арены в 22:00 выйдут представители 15 европейских стран и группа из Австралии. Они будут выступать в таком порядке:

Дания: Reiley - Breaking My Heart

Армения: Brunette - Future Lover

Румыния: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and on)

Эстония: Alika - Bridges

Бельгия: Gustaph - Because of You

Кипр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart

Исландия: Dilja - Power

Греция: Victor Vernicos - What They Say

Польша: Blanka - Solo

Словения: Joker Out - Carpe diem

Грузия: Iru - Echo

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal

Австрия: Teya&Salena - Who the Hell is Edgar.

Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Литва: Monika Linkyte - Stay

Австралия: Voyager - Promise

Победители полуфиналов определяются исключительно голосованием телезрителей. Национальные жюри стран будут привлечены только к выбору победителя.

В финал автоматически попали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания как основатели Европейского вещательного союза, и Украина как победитель Евровидения-2022. Также по итогам первого полуфинала путевки в финал получили представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии.

Финал Евровидения состоится 13 мая. Начало так же в 22:00. Трансляции второго полуфинала и финала в Украине можно смотреть на канале «Суспільне Культура», других диджитал-платформах «Суспільного», сайте eurovision.ua, YouTube-канале «Евровидения Украина».

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