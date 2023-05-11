Сегодня второй полуфинал Евровидения. Кто поборется за последние 10 путевок в финал
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в английском Ливерпуле состоится второй полуфинал 67-го песенного конкурса Евровидение. За последние 10 путевок в финал поборются представители 16-ти стран, пишет УНН.
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На сцену Ливерпуль-Арены в 22:00 выйдут представители 15 европейских стран и группа из Австралии. Они будут выступать в таком порядке:
Дания: Reiley - Breaking My Heart
Армения: Brunette - Future Lover
Румыния: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and on)
Эстония: Alika - Bridges
Бельгия: Gustaph - Because of You
Кипр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart
Исландия: Dilja - Power
Греция: Victor Vernicos - What They Say
Польша: Blanka - Solo
Словения: Joker Out - Carpe diem
Грузия: Iru - Echo
Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
Австрия: Teya&Salena - Who the Hell is Edgar.
Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje
Литва: Monika Linkyte - Stay
Австралия: Voyager - Promise
Победители полуфиналов определяются исключительно голосованием телезрителей. Национальные жюри стран будут привлечены только к выбору победителя.
В финал автоматически попали Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания как основатели Европейского вещательного союза, и Украина как победитель Евровидения-2022. Также по итогам первого полуфинала путевки в финал получили представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии.
Финал Евровидения состоится 13 мая. Начало так же в 22:00. Трансляции второго полуфинала и финала в Украине можно смотреть на канале «Суспільне Культура», других диджитал-платформах «Суспільного», сайте eurovision.ua, YouTube-канале «Евровидения Украина».