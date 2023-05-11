Сьогодні другий півфінал Євробачення. Хто позмагається за останні 10 путівок до фіналу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні в англійському Ліверпулі відбудеться другий півфінал 67-го пісенного конкурсу Євробачення. За останні 10 путівок до фіналу позмагаються представники 16-ти країн, пише УНН.
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На сцену Ліверпуль-Арени о 22:00 вийдуть представники 15 європейських країн та гурт з Австралії. Вони виступатимуть у такому порядку:
Данія: Reiley - Breaking My Heart
Вірменія: Brunette - Future Lover
Румунія: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and on)
Естонія: Alika - Bridges
Бельгія: Gustaph - Because of You
Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart
Ісландія: Dilja - Power
Греція: Victor Vernicos - What They Say
Польща: Blanka - Solo
Словенія: Joker Out - Carpe diem
Грузія: Iru - Echo
Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal
Австрія: Teya&Salena - Who the Hell is Edgar?
Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
Литва: Monika Linkyte - Stay
Австралія: Voyager - Promise
Переможці півфіналів визначаються виключно голосуванням телеглядачів. Національні журі країн будуть долучені лише до вибору переможця.
До фіналу автоматично потрапили Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія як засновники Європейської мовної спілки, і Україна як переможець Євробачення-2022. Також за підсумками першого півфіналу путівки до фіналу здобули представники Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербії та Норвегії.
Фінал Євробачення відбудеться 13 травня. Початок так само о 22:00. Трансляції другого півфіналу та фіналу в Україні можна дивитися на каналі «Суспільне Культура», інших діджитал-платформах «Суспільного», сайті eurovision.ua, YouTube-каналі «Євробачення Україна».