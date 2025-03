Сьогодні другий півфінал Євробачення. Хто позмагається за останні 10 путівок до фіналу

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фаворити Євробачення без штанів співали про трактор і путіна: що варто знати про гурт Let 3 та пісню «Mama ŠČ!»

На сцену Ліверпуль-Арени о 22:00 вийдуть представники 15 європейських країн та гурт з Австралії. Вони виступатимуть у такому порядку:

Данія: Reiley - Breaking My Heart

Вірменія: Brunette - Future Lover

Румунія: Theodor Andrei - D.G.T. (Off and on)

Естонія: Alika - Bridges

Бельгія: Gustaph - Because of You

Кіпр: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart

Ісландія: Dilja - Power

Греція: Victor Vernicos - What They Say

Польща: Blanka - Solo

Словенія: Joker Out - Carpe diem

Грузія: Iru - Echo

Сан-Марино: Piqued Jacks - Like an Animal

Австрія: Teya&Salena - Who the Hell is Edgar?

Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje

Литва: Monika Linkyte - Stay

Австралія: Voyager - Promise

Переможці півфіналів визначаються виключно голосуванням телеглядачів. Національні журі країн будуть долучені лише до вибору переможця.

До фіналу автоматично потрапили Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія як засновники Європейської мовної спілки, і Україна як переможець Євробачення-2022. Також за підсумками першого півфіналу путівки до фіналу здобули представники Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербії та Норвегії.

Фінал Євробачення відбудеться 13 травня. Початок так само о 22:00. Трансляції другого півфіналу та фіналу в Україні можна дивитися на каналі «Суспільне Культура», інших діджитал-платформах «Суспільного», сайті eurovision.ua, YouTube-каналі «Євробачення Україна».