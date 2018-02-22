СММ ОБСЕ зафиксировала почти 150 взрывов на Донбассе

“В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 174 взрывов. В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, 48 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (92 взрывов)”, — указано в отчете.

Также международные наблюдатели отметили, что: “19 февраля в неподконтрольных правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм) за 1 км северо-западнее Шимшиновка, которые размещены там с нарушением линий отвода.”

СММ установлено значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное: 21 танк, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 15 минометов, 6 противотанковых орудий, 57 БМП, 15 бронетранспортеров, 2 бронированные разведывательные машины, 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 2 установлены на грузовики зенитные установки, 1 инженерную машину, 1 установку разминирования и 2 минные заградители.

Как сообщал УНН, за прошлый отчетный период СММ ОБСЕ зафиксировала более 600 взрывов в зоне АТО.