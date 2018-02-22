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СММ ОБСЄ зафіксувала майже 150 вибухів на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала майже 150 вибухів на Донбасі

Київ • УНН

 • 8680 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Спеціальна місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі за період з 19:30 19 лютого по 19:30 20 лютого близько 150 вибухів на Донбасі, констатуючи зменшення порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.

“У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши близько 100 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано 174 вибухів. У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема, 48 вибухів, в порівнянні з попереднім звітним періодом (92 вибухів)”, — вказано у звіті.

Також міжнародні спостерігачі відзначили, що: “19 лютого в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 5 нерухомих самохідних гаубиць (2С1 „Гвоздика“, 122 мм) за 1 км на північний захід від Шимшинівки, які розміщені там із порушенням ліній відведення.”

СММ встановлено значну кількість одиниць озброєння і військової техніки поблизу населеного пункту Мирне: 21 танк, 12 буксируваних гаубиць, 8 самохідних гаубиць, 15 мінометів, 6 протитанкових гармат, 57 БМП, 15 бронетранспортерів, 2 броньовані розвідувальні машини, 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини, 2 встановлені на вантажівки зенітні установки, 1 інженерну машину, 1 установку розмінування та 2 мінні загороджувачі.

Як повідомляв УНН, за минулий звітний період СММ ОБСЄ зафіксувала понад 600 вибухів у зоні АТО.

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