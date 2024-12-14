СМИ сообщают о теракте в Днепре
Киев • УНН
На пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки в Днепре произошел теракт - взрывное устройство сдетонировало возле автомобиля. На месте работают полиция и медики.
В Днепре на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки 14 декабря произошел теракт. Взрывное устройство сдетонировало рядом с автомобилем. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский, а также местные Telegram-каналы, передает УНН.
"Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица, но если кому-то не хватало проявлений войны, это они", - написал нардеп.
По данным СМИ, на месте работают полицейские и медики.
Ожидаем официальной информации.