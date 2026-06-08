Смертельное ДТП в Киеве: среди погибших — сотрудница детсада Ирина Лазарева

В результате смертельного ДТП на Чоколовском бульваре в Киеве погибла сотрудница детского сада Ирина Лазарева. У нее остался сын. Об этом сообщило учреждение, где женщина работала, передает УНН.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 июня 2026 года в результате трагического ДТП на Чоколовском бульваре погибла наша коллега Ирина Лазарева. Ирина была добрым, искренним, отзывчивым человеком, которого уважали коллеги и любили дети. Ее преждевременная смерть стала тяжелой потерей для всего нашего коллектива — говорится в сообщении.

Сообщается, что у женщины остался сын.

Напомним

49-летнему водителю было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть четырех человек. Действия водителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Установлено, что 5 июня 2026 года, около 17 часов дня водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал с проезжей части и влетел в подземный переход, где находились люди.

В результате ДТП четверо пешеходов – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик погибли на месте. Телесные повреждения получили еще три человека.

Сам водитель получил телесные травмы, не представляющие угрозы его жизни. Он был задержан и находился под охраной в больничной палате. Установлено, что на момент ДТП мужчина был трезв, указали в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, "в то же время с января 2025 года его 5 раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости, еще 5 раз штрафовали за другие нарушения правил дорожного движения. То есть всего водитель имеет 10 штрафов за последние 1,5 года".

Как сообщал УНН, за рулем автомобиля находился 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу водителя Mercedes, который насмерть сбил четырех человек в подземном переходе в Киеве, без альтернативы внесения залога.