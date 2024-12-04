Смертельное ДТП в Днепре: суд отправил 17-летнего пассажира под круглосуточный арест

Ленинский районный суд Днепра отправил 17-летнего пассажира "BMW" Арсения Бессонова под круглосуточный домашний арест за неоказание помощи пострадавшим в опасном для жизни состоянии во время ДТП в Днепре, в результате чего погиб 10-летний ребенок. Об этом журналисту УНН сообщили в Офисе генпрокурора.

Детали

Суд избрал для Бессонова круглосуточный домашний арест по месту жительства его отца на 2 месяца, как и просила прокуратура. Его подозревают в неоказании помощи пострадавшим в опасном для жизни состоянии во время ДТП в Днепре.

Дополнение

Во время суда подозреваемый заявил, что не понимает сути обвинений против него. Он заявил, что "увидел, что одна из потерпевших уже погибла, и понимал, что ничего не сможет сделать, так у него нет медицинского образования".

Отец подозреваемого признан законным представителем. Он рассказал, что его сыну угрожают в социальных сетях и соответствующие угрозы для жизни и здоровья поступают на мобильный телефон.

Также он заявил, что по состоянию на 1 декабря 2024 года сын проживал отдельно от родителей, поселившись у близкого друга. Отец отмечает, что, хотя у сына была комната в общежитии, фактически он там не жил.

По словам отца, друг его сына попросил у него автомобиль на два дня. Получив согласие, он взял авто, поскольку имеет водительское удостоверение.

Мать, по словам отца, не участвует в воспитании сына. Также отец не возражает относительно возможного избрания соответствующей меры в отношении сына.

Следствие заявляет, подозреваемый трижды привлекался к административной ответственности: о том что были совершены ДТП, нанесены повреждения другим лицам, побег с места преступления, управление автомобилем без разрешительных документов.

Напомним

В Днепре полиция задержала водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

Впоследствии 19-летнему водителю "BMW" сообщили о подозрении в совершении ДТП.

Суд отправил под стражу без права внесения залога 19-летнего подозреваемого в совершении ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

В полиции заявили, что усилят контроль за расследованием.