Смертельное ДТП с автобусом в Киеве: полиция раскрыла новые детали и открыла производство
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева автобус врезался в припаркованные Niva и Mitsubishi. В результате ДТП один пассажир погиб на месте, четверо человек госпитализированы с тяжелыми травмами.
Из-за ДТП в Голосеевском районе Киева, где автобус врезался в припаркованные Niva и Mitsubishi, в результате чего погиб пассажир, а четыре человека, включая водителей, получили тяжелые травмы и госпитализированы, начато уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киеве в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Правоохранители установили, что 38-летний водитель автобуса, двигаясь по улице Академика Заболотного, совершил наезд на автомобили Niva и Mitsubishi, которые остановились, чтобы починить один из автомобилей, сломавшийся во время движения. После столкновения с транспортными средствами, автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы дороги», - говорится в сообщении.
«В результате аварии пассажир автомобиля Niva погиб на месте происшествия. Четыре человека, водители автобуса и двух других автомобилей и пассажир Mitsubishi, получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу», - сообщили в полиции.
Информацию о событии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.
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Дополнение
Полиция Киева призывает водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на ее изменение, не отвлекаться от управления транспортным средством и не пренебрегать правилами дорожного движения. Помнить, что несоблюдение одного из этих правил может привести к аварии с трагическими последствиями.
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