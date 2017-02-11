Смертельное ДТП в Киеве: 9 человек пострадали, погибла женщина

"Смертельное ДТП прямо сейчас на индустриальном. Есть погибшие ", - говорится в сообщении.

Серьезно пострадал водитель "Фиат Добло" и двое детей 7 и 3 лет. Жена водителя погибла.

Из автомобиля "Мерседес Спринтер" пострадали два человека.

Травмы получили 2 беременные девушки.

Всего в аварии пострадали 9 человек.