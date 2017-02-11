Смертельное ДТП в Киеве: 9 человек пострадали, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Соломенском районе Киева произошла ужасная авария, столкнулись "Мерседес Спринтер" и "Фиат Добло", 9 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Смертельное ДТП прямо сейчас на индустриальном. Есть погибшие ", - говорится в сообщении.
Серьезно пострадал водитель "Фиат Добло" и двое детей 7 и 3 лет. Жена водителя погибла.
Из автомобиля "Мерседес Спринтер" пострадали два человека.
Травмы получили 2 беременные девушки.
Всего в аварии пострадали 9 человек.