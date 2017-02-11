Смертельна ДТП в Києві: 9 людей постраждали, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Солом’янському районі Києва сталася жахлива аварія, зіткнулися “Мерседес Спринтер” та “Фіат Добло”, 9 людей постраждали, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Смертельне ДТП прямо зараз на індустріальному. Є загиблі”, — йдеться в повідомленні.
Серйозно постраждав водій “Фіат Добло” і двоє дітей віком 7 і 3 років. Дружина водія загинула.
З автомобіля “Мерседес Спринтер” постраждали двоє людей.
Травмовані 2 вагітних дівчини.
Всього в аварії постраждало 9 осіб.