Смертельна ДТП в Києві: 9 людей постраждали, загинула жінка

“Смертельне ДТП прямо зараз на індустріальному. Є загиблі”, — йдеться в повідомленні.

Серйозно постраждав водій “Фіат Добло” і двоє дітей віком 7 і 3 років. Дружина водія загинула.

З автомобіля “Мерседес Спринтер” постраждали двоє людей.

Травмовані 2 вагітних дівчини.

Всього в аварії постраждало 9 осіб.