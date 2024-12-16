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Смерть мальчика во время лечения зубов: в Тернополе врачу сообщено о подозрении

Смерть мальчика во время лечения зубов: в Тернополе врачу сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 6003 просмотра

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В Тернополе во время стоматологического лечения под наркозом умер мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев. Врачу сообщено о подозрении.

В Тернополе во время во время лечения зубов под наркозом умер ребенок  в возрасте 1 год 10 месяцев. Врачу сообщено о подозрении за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора. 

По данным следствия, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик умер.

- рассказали в ОГП. 

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.

При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

Напомним,

Как сообщал УНН, в Тернополе во время лечения зубов мальчику стало плохо.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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