Смерть мальчика во время лечения зубов: в Тернополе врачу сообщено о подозрении
Киев • УНН
В Тернополе во время стоматологического лечения под наркозом умер мальчик в возрасте 1 год 10 месяцев. Врачу сообщено о подозрении.
В Тернополе во время во время лечения зубов под наркозом умер ребенок в возрасте 1 год 10 месяцев. Врачу сообщено о подозрении за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик умер.
По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.
При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.
Напомним,
Как сообщал УНН, в Тернополе во время лечения зубов мальчику стало плохо.