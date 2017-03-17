Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 998 выездов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено два человека, 35 зданий и шесть единиц автотракторной техники.
Напомним, в Запорожье в результате взрыва на заводе "Запорожкокс" погибли четыре человека. Сообщение о взрыве поступило в 15:15 ч. 16 марта. Также в полиции отметили, что взрыв был производственного характера. По сообщению начальника управления безопасности завода Вадима Адвокатова, взрыв не повлияет на экологическую ситуацию в городе.
Позже стало известно, что при проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ.