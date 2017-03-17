Службою ДСНС за минулу добу врятовано двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 998 виїздів, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано двоє осіб, 35 будівель та шість одиниць автотракторної техніки.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок вибуху на заводі “Запоріжкокс” загинули чотири особи. Повідомлення про вибух надійшло о 15:15 год. 16 березня. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру. За повідомленням начальника управління безпеки заводу Вадима Адвокатова, вибух не вплине на екологічну ситуацію в місті.
Пізніше стало відомо, що при проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан в безпосередній близькості від виконання робіт.